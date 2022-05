(Washington) Les États-Unis estiment que la Corée du Nord pourrait mener « ce mois-ci » son premier essai nucléaire depuis 2017, a déclaré vendredi le département d’État américain.

Agence France-Presse

Selon les conclusions de Washington, Pyongyang « prépare le site d’essais de Punggye-ri et pourrait être prêt à y mener un test dès ce mois-ci, ce qui serait son septième essai » nucléaire, a expliqué à des journalistes une porte-parole de la diplomatie américaine, Jalina Porter.

« Cette analyse est cohérente avec les déclarations publiques récentes faites pas la Corée du Nord elle-même », a-t-elle ajouté, assurant que le gouvernement américain l’avait partagée avec ses alliés et allait « poursuivre une étroite coordination avec eux ».

Le régime du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait cessé depuis 2017 les tirs de missiles balistiques intercontinentaux et les essais nucléaires. Il a déjà en partie rompu ce moratoire en tirant fin mars un missile intercontinental.

L’imagerie satellite a montré récemment des signes d’une nouvelle activité dans un tunnel du site de Punggye-ri, lequel, selon la Corée du Nord, a été démoli en 2018 avant un sommet historique entre Kim Jong-un et le président américain de l’époque, Donald Trump, qui avait marqué le début d’une phase de dialogue qui a depuis fait long feu.

Joe Biden, successeur du milliardaire républicain, s’est dit prêt à renouer ce dialogue pour discuter d’une dénucléarisation du pays reclus, mais sa main tendue est restée dans le vide depuis son arrivée à la Maison-Blanche début 2021.

Au contraire, la Corée du Nord a multiplié depuis le début de l’année les essais d’armements interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, autant de « provocations » dénoncées par les États-Unis.

Pyongyang a testé des armes nucléaires à six reprises depuis 2006 et a vanté le succès de sa dernière et la plus puissante en 2017, une bombe à hydrogène d’une puissance estimée à 250 kilotonnes.