La Chine enregistre ses deux premiers morts depuis plus d’un an

(Shanghai) La Chine continentale a enregistré ses deux premiers morts de la COVID-19 depuis plus d’un an, a annoncé samedi la Commission nationale de la Santé, au moment où le pays subit sa plus grande recrudescence de coronavirus depuis le début de la pandémie.

Agence France-Presse

Ces décès, intervenus dans la province de Jilin au nord-est du pays, sont les premiers depuis le 26 janvier 2021 en Chine continentale — hors Hong Kong et Macao — qui a enregistré samedi 4051 nouveaux infections.