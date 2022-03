Les Sud-Coréens attendus aux bureaux de vote pour choisir leur nouveau président

(Séoul) Les bureaux de vote ont ouvert mercredi matin en Corée du Sud pour l’élection d’un nouveau président, avec comme principale préoccupation des électeurs l’accroissement des inégalités, loin devant la Corée du Nord et ses provocations pourtant de plus en plus fréquentes.