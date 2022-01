Îles Tonga

L’arrivée de l’aide mise en péril par la COVID-19

(Nuku'alofa) Un foyer de COVID-19 sur un navire militaire australien menace de perturber l’arrivée de l’aide internationale aux îles Tonga mercredi suite à l’éruption et au tsunami meurtrier qui a tué trois personnes et affecté plus de 80 % de la population de l’archipel.