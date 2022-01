(Sydney) L’Australie a enregistré mardi un record de près de 50 000 cas quotidiens de contaminations au coronavirus, provoquant une ruée de la population sur les tests de dépistage malgré leur coût.

Agence France-Presse

Selon Sonya Bennett, médecin en chef adjoint, l’Australie a enregistré 47 738 infections au cours des dernières 24 heures, contre environ 38 000 cas la veille, le variant Omicron représentant une grande partie de celles-ci.

Les hospitalisations du pays ont presque doublé en une semaine pour atteindre 2362, a-t-elle ajouté. Le nombre de patients en soins intensifs est cependant plus faible à 184, dont 59 sous respirateur comme il y a une semaine.

Bien que le nombre de patients gravement malades reste plutôt bas, la hausse des cas a entrainé une ruée sur les tests antigéniques rapides, de plus en plus rares, et des files d’attente de plusieurs heures se sont formées devant les centres effectuant des tests PCR, plus fiables.

Le premier ministre Scott Morrison ne s’est cependant pas plié aux demandes de gratuité des tests antigéniques de la part de la population. « Nous sommes à un autre stade de cette pandémie maintenant où nous ne pouvons tout simplement pas rendre tout gratuit », a lancé M. Morrison lundi. « Nous devons vivre avec ce virus ».

L’Australie a contenu les infections pendant une grande partie de la pandémie en fermant les frontières et en suivant une stratégie de dépistage agressive.

Sa politique zéro COVID-19 du pays a été cependant mis à mal par la précédente vague du variant Delta notamment dans les grandes villes de Sydney et Melbourne. Désormais, comme de nombreux pays, elle table sur la vaccination pour s’en sortir : 91,5 % de la population de plus de 16 ans est entièrement vaccinée. Et environ 2,5 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.