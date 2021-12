Asie et Océanie

Birmanie

Deux ans de prison pour Aung San Suu Kyi, réprobation internationale

(Rangoun) Aung San Suu Kyi a été condamnée lundi pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires et va devoir passer deux ans en prison, une première peine prononcée contre l’ex-icône de la démocratie poursuivie par la junte birmane et qui a suscité de vives inquiétudes dans la communauté internationale.