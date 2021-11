Les manifestants réunis samedi dans les plus grandes villes du pays ont protesté contre la vaccination obligatoire, qui n’est exigée que dans certains États et Territoires pour certaines catégories professionnelles. Sur notre photo, manifestation contre la vaccination à Sydney.

(Melbourne) Des milliers d’opposants à la vaccination contre la COVID-19 se sont rassemblés samedi dans plusieurs villes d’Australie.

Agence France-Presse

Près de 85 % des Australiens âgés de plus de 16 ans sont entièrement vaccinés et ont renoué avec une vie presque normale.

Les manifestants réunis samedi dans les plus grandes villes du pays ont protesté contre la vaccination obligatoire, qui n’est exigée que dans certains États et Territoires pour certaines catégories professionnelles.

À Melbourne, plusieurs milliers de personnes ont appelé à l’emprisonnement du premier ministre de cet État, Daniel Andrews, et contre un projet de loi visant à accorder plus de pouvoirs au gouvernement de l’État de Victoria pour lutter contre la pandémie.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Manifestation contre la vaccination à Melbourne

Aucun affrontement avec la police n’a été signalé contrairement à de précédentes manifestations, ni d’appels à la pendaison de dirigeants politiques.

Selon la police, jusqu’à 10 000 personnes se sont rassemblées à Sydney, parmi elles des antivaccins.

Environ 2000 manifestants ont manifesté à Melbourne pour s’opposer au rassemblement antivaccination, l’une des premières contre-manifestations depuis le début de la pandémie.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Contre-manifestation à Melbourne

« Je suis ici parce que je suis dégoûtée par ce qui se passe dans les rues de ma ville, Melbourne », a déclaré à l’AFP la contre-manifestante Maureen Hill, en référence à la marche anti-vaccination.

L’Australie a enregistré plus de 195 000 cas et 1933 décès liés au virus sur une population de plus de 25 millions d’habitants depuis le début de la pandémie.