Cette photo prise et publiée le 10 février 2020 par le ministère de la Défense de Taïwan montre un avion de chasse taïwanais F-16 ayant intercepté un bombardier chinois H-6 au large des côtes de Taïwan.

PHOTO MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE TAÏWAN, VIA ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

(Washington) Les États-Unis ont affirmé mercredi que leur « objectif » au sujet de Taïwan était de dissuader la Chine d’intervenir militairement contre l’île, dans une nouvelle mise en garde avant le sommet virtuel entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping qui aura lieu « bientôt ».

Agence France-Presse

Le principe de cette rencontre, la première en visioconférence depuis l’arrivée au pouvoir du démocrate en janvier après deux coups de téléphone, avait été annoncé début octobre par la Maison-Blanche.

Elle pourrait avoir lieu la semaine prochaine, a rapporté la chaîne CNN en citant une source proche du dossier, tout en précisant que la date exacte n’avait pas encore été fixée.

PHOTOS ALEX BRANDON ET ERALDO PERES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La rencontre, la première en visioconférence depuis l’arrivée du démocrate à la Maison-Blanche en janvier après deux coups de téléphone, pourrait avoir lieu la semaine prochaine, a rapporté la chaîne CNN en citant une source proche du dossier, tout en précisant que la date exacte n’avait pas encore été fixée.

Interrogé sur cette éventualité lors d’un évènement organisé par le New York Times, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’est borné à répondre que le sommet virtuel aurait lieu « bientôt ».

« Le défi pour nous est de faire en sorte de gérer cette relation » sur « ses différents aspects », qu’il s’agisse de la coopération, de la compétition et de la confrontation, a-t-il ajouté.

Les relations entre Pékin et Washington sont au plus bas sur toute une série de sujets, du commerce aux droits humains en passant par les ambitions régionales de la Chine. Les tensions sont encore montées d’un cran ces dernières semaines au sujet du sort de Taïwan, que les autorités chinoises considèrent comme une province qui doit revenir dans leur giron.

Prié de dire si les États-Unis pourraient aller jusqu’à défendre Taïwan en cas d’attaque chinoise, comme avait récemment semblé le suggérer Joe Biden, Antony Blinken a réaffirmé la position traditionnelle de Washington, qui consiste à « s’assurer que Taïwan ait les moyens de se défendre ».

« L’objectif est de ne jamais en arriver au point où quelqu’un tente de rompre le statu quo par la force, de faire en sorte qu’il y ait une dissuasion, et que personne ne s’engage dans des actions qui pourraient être profondément, profondément déstabilisatrices, dangereuses pour la paix et la sécurité du monde », a-t-il expliqué.

PHOTO MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE TAIWAN, VIA ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Un bombardier chinois H-6 au large des côtes de Taïwan.

« C’est la meilleure dissuasion contre tout acte très, très, très malheureux qui pourrait être envisagé par la Chine », a-t-il encore insisté.

Ce nouvel avertissement intervient alors que le président Xi a estimé que les relations entre les deux premières économies mondiales étaient « à la croisée des chemins ».

Lors du gala annuel du National Committee on US-China Relations, une organisation américaine qui promeut les échanges entre les deux grandes puissances, l’ambassadeur de Chine à Washington Qin Gang a lu mardi soir une lettre du président chinois.

PHOTO CARLOS GARCIA RAWLINS, ARCHIVES REUTERS Le président Xi Jinping a indiqué que « conformément aux principes de respect mutuel, coexistence pacifique et coopération gagnant-gagnant, la Chine est prête à travailler avec les États-Unis pour renforcer les échanges et la coopération sur tous les sujets », a écrit mercredi l’ambassadeur de Chine à Washington sur son compte Twitter.

Ce dernier y souligne que, « conformément aux principes de respect mutuel, coexistence pacifique et coopération gagnant-gagnant, la Chine est prête à travailler avec les États-Unis pour renforcer les échanges et la coopération sur tous les sujets », a écrit mercredi l’ambassadeur sur son compte Twitter.

Le numéro un chinois dit aussi vouloir « répondre conjointement aux dossiers régionaux et internationaux ainsi qu’aux défis mondiaux, tout en gérant de manière appropriée les divergences, afin de ramener les relations entre la Chine et les États-Unis sur la bonne voie d’un développement solide et stable ».

Joe Biden assure aussi vouloir coopérer avec les autorités chinoises sur certains défis communs comme le climat. Mais il a vivement dénoncé début novembre la « grave erreur » de Xi Jinping qui ne s’est rendu ni à la COP26, la conférence de l’ONU sur le climat, ni au sommet du G20.