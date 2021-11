La scission entre la Chine et Taïwan remonte à 1949 pendant la guerre civile. Les tensions sont devenues plus fortes récemment avec l’arrivée au pouvoir à Taïwan de la présidente indépendantiste Tsai Ing-wen.

(Pékin) Des manœuvres militaires chinoises sont en cours au large de Taïwan après que les États-Unis aient annoncé la visite dans l’île d’une délégation du Congrès.

Associated Press

Le ministère chinois de la Défense explique que les exercices militaires tenus dans le détroit de Taïwan sont une mesure nécessaire pour assurer la souveraineté nationale de la Chine, qui qualifie la visite à Taïwan de la délégation américaine de violation sérieuse des engagements des États-Unis de ne pas avoir de relations officielles avec Taïwan. Cette visite a débuté mardi soir.

La Chine soutient sans relâche que Taïwan est un territoire qui lui appartient et n’écarte pas de l’annexer par la force, si nécessaire.

Les tensions sont de plus en plus fortes entre les États-Unis et la Chine, notamment à propos de l’occupation de la mer de Chine et de la question de Hong Kong, mais aussi à propos de la pandémie de COVID-19 et des échanges commerciaux.

La scission entre la Chine et Taïwan remonte à 1949 pendant la guerre civile. Les tensions sont devenues plus fortes récemment avec l’arrivée au pouvoir à Taïwan de la présidente indépendantiste Tsai Ing-wen.

À Washington, le porte-paroles du Pentagone, John Kirby, soutient que les visites de membres du Congrès à Taïwan sont relativement fréquentes et s’inscrivent dans l’obligation américaine en vertu d’un traité d’assurer que le gouvernement insulaire ait la capacité de se défendre contre des menaces.