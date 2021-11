Asie et Océanie

Inde

New Delhi noyée sous un épais brouillard après la fête de Diwali

(New Delhi) New Delhi était vendredi enveloppée d’un épais brouillard toxique au lendemain de Diwali, fête hindoue des lumières, célébrée avec des multitudes de lampes à huile et de bougies qui ont brûlé toute la nuit à grand renfort de tirs de pétards, pourtant interdits à la vente.