Un haut tribunal de Singapour a accepté lundi de bloquer temporairement l’exécution d’un Malaisien souffrant d’un grave handicap mental qui avait été condamné il y a 12 ans à la peine capitale pour trafic de drogue.

Marc Thibodeau La Presse

La cité-État, qui dispose de l’une des politiques les plus répressives de la planète dans ce domaine, maintient que Nagaenthran Dharmalingam a agi en toute connaissance de cause lorsqu’il a tenté en 2009 de passer la frontière avec une quarantaine de grammes d’héroïne cachés sur lui.

Les défenseurs de l’homme de 33 ans, qui fait l’objet d’une vaste campagne de mobilisation internationale, assurent que ses problèmes cognitifs sont trop importants pour justifier une telle conclusion et devraient minimalement mener à ce que la condamnation à mort soit commuée en peine d’emprisonnement à vie.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE, ASSOCIATED PRESS Nagaenthran Dharmalingam tenant l’un de ses neveux, il y a plus de 12 ans.

La volonté de la justice singapourienne d’exécuter par pendaison « une personne aussi vulnérable […] démontre que nous sommes allés trop loin comme société dans notre refus obstiné d’écarter toute autre approche que de faire souffrir et punir » pour composer avec la problématique de la drogue, déplore Kirsten Han.

Cette journaliste et militante locale, qui fait campagne contre la peine de mort, s’est réjouie lundi dans un échange de courriels avec La Presse de la suspension annoncée dans le dossier de M. Dharmalingam, mais s’est empressée de prévenir que le sursis pourrait être de courte durée.

Exécution prévue mercredi

Le plus haut tribunal d’appel du pays doit entendre ce mardi la cause de l’accusé et pourrait, s’il juge la requête infondée, permettre que l’exécution aille de l’avant dès mercredi comme projetaient de le faire les services pénitentiaires.

La famille de M. Dharmalingam, qui vit en Malaisie, a été avisée il y a deux semaines par les autorités que l’exécution irait de l’avant le 10 novembre et a dû multiplier les démarches administratives pour se rendre à Singapour et le voir avant qu’il ne soit trop tard.

Mme Han, qui a aidé à collecter des fonds pour faciliter leur venue, affirme que les proches du condamné n’avaient pu le voir depuis deux ans en raison de la pandémie de COVID-19 et l’ont trouvé en piètre état physique et mental.

« Selon son plus jeune frère Navin, Nagen ne va pas bien. Il semble totalement désorienté et a du mal à établir un contact visuel. […] C’est vraiment préoccupant à entendre. Il semble que le fait d’être seul dans une cellule pendant dix ans a eu un lourd impact sur lui », relève-t-elle.

Les procédures judiciaires ont révélé que le ressortissant malaisien présente un quotient intellectuel de 69 et souffre d’un grave déficit d’attention qui ont pu, au dire d’experts médicaux, l’empêcher d’apprécier pleinement les risques et le bien-fondé de son action.

Un tribunal d’appel a relevé que ce problème d’appréciation « ne diminuait en rien sa culpabilité ». Il a par ailleurs écarté les affirmations de M. Dharmalingam voulant qu’il ait été forcé sous la menace de transporter la drogue.

Le ministère de l’Intérieur est revenu sur le dossier il y a quelques jours pour rappeler que la justice singapourienne avait « catégoriquement rejeté » la version des faits de l’homme malaisien tout en niant que ses problèmes mentaux aient pu causer son comportement.

Protection des personnes handicapées

La sortie se voulait une réponse à une pétition en ligne signée par des dizaines de milliers de personnes qui accusent le gouvernement de contrevenir dans ce dossier à ses engagements internationaux en matière de protection des personnes handicapées.

Plusieurs organisations de défense des droits de la personne sont intervenues dans la même veine au cours des derniers jours.

Vouloir enlever la vie des gens est un acte cruel en soi, mais vouloir pendre une personne accusée d’avoir transporté de la drogue alors que des témoignages consternants suggèrent qu’elle ne comprend peut-être même pas pleinement ce qui lui arrive est odieux. Amnistie internationale

Un groupe d’experts des Nations unies a prévenu lundi dans un communiqué que le recours à la peine capitale pour punir le trafic de drogue « est contraire au droit international » et qu’une telle peine « ne peut s’appliquer à des personnes présentant de sérieuses déficiences intellectuelles et psychosociales ».

Les familles de plusieurs autres personnes ayant aussi été condamnées à mort à Singapour ont écrit au président de la cité-État, Halimah Yacob, pour lui demander d’annuler la peine de l’homme malaisien.

Beaucoup de gens dans le corridor de la mort « ont mené des vies troubles et difficiles qui les ont mêlés au trafic de la drogue » et ont besoin de soutien et de soins pour retrouver le droit chemin, plaident les signataires en relevant que le recours à la peine capitale « n’entame en rien » le commerce de la drogue.

Kirsten Han note que les autorités n’ont cure des données existantes suggérant que leur approche punitive « n’aide pas » à résoudre le problème et s’entêtent à exécuter de présumés trafiquants.

« Peut-être que le gouvernement pense qu’il semble fort et intransigeant. En fait, il a simplement l’air cruel », conclut la journaliste.