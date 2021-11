Asie et Océanie

Birmanie

L’armée birmane torture systématiquement les détenus

(Jakarta) Des soldats déployés dans la campagne birmane ont tordu la peau du jeune homme avec des pinces et l’ont frappé à la poitrine jusqu’à ce qu’il ne puisse plus respirer. « Ta maman ne peut plus te sauver maintenant », l’ont-ils nargué.