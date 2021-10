Asie et Océanie

Au mois d’août

Le Pentagone confirme l’essai d’un missile hypersonique par la Chine

(Washington) Le plus haut gradé américain, le général Mark Milley, a confirmé mercredi publiquement un essai de missile hypersonique par Pékin datant d’août et révélé à la mi-octobre par le Financial Times, reconnaissant que les États-Unis avaient été pris par surprise.