La Chine veut limiter les avortements sans raison médicale

(Pékin) Pékin a appelé lundi à réduire les avortements qui ne sont pas « nécessaires médicalement », au moment où la Chine, pays le plus peuplé du monde, tente de relancer son taux de natalité et d’encourager les couples à avoir plus d’enfants.