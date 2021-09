(New Delhi) L’Inde a réalisé vendredi 22 millions de vaccinations contre la COVID-19, un chiffre record atteint dans le cadre d’une campagne intensive organisée pour l’anniversaire du premier ministre Narendra Modi.

Agence France-Presse

Les autorités ont mis en place des centres de vaccination dans les stades, les galeries marchandes, les cliniques et autres sites afin d’accélérer une campagne de vaccination qui traîne en longueur.

Objectif : 1,1 milliard d'Indiens vaccins

Le gouvernement indien espère vacciner 1,1 milliard de personnes d’ici la fin de l’année.

Le précédent record était l’administration de 14 millions de doses en un seul jour, en août.

Le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya a déclaré qu’il s’agissait d’un « cadeau des travailleurs du secteur de la Santé et des citoyens au premier ministre » qui fête son 71e anniversaire, la barre des plus de 20 millions de personnes vaccinées en un seul jour ayant été atteinte pour la première fois.

M. Modi a déclaré dans un tweet que tous les Indiens pouvaient être « fiers » de ce record.

Dans l’État de l’Uttar Pradesh, le plus peuplé de l’Inde, un million et demi de personnes sont habituellement vaccinées par jour.

« Je prévois que nous pourrions franchir aujourd’hui le cap des 2,5 millions de vaccinations », a déclaré à l’AFP le responsable de la campagne de vaccination dans cet État, Ajay Ghai.

Lancée en janvier, la campagne de vaccination a démarré avec lenteur dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants en raison de pénuries et de réticences de la population.

Elle s’est accélérée ces dernières semaines, avec une moyenne de cinq à sept millions de vaccinations quotidiennes.

Un total de 788 millions de doses ont été présent été administrées, mais le nombre de personnes ayant reçu deux doses est toujours inférieur à 20 % de la population éligible au vaccin.

Le gouvernement a été sous le feu des critiques après une brutale flambée de l’épidémie qui a fait plus de 200 000 morts en avril et mai.

Il redoute une nouvelle vague qui pourrait survenir à la fin de la saison des festivals.

L’Inde est le deuxième pays le plus touché après les États-Unis, avec plus de 32 millions de cas de contamination et 437 370 morts. Vendredi, 34 000 cas et 320 décès ont été enregistrés.