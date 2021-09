PHOTO MAJID ASGARIPOUR, VIA REUTERS

Plus de 430 millions d’enfants d’Asie du Sud privés d’école

(New Delhi) La fermeture des écoles durant plus d’une année en raison de la pandémie de coronavirus a privé d’éducation 434 millions d’enfants en Asie du Sud y accentuant des « inégalités alarmantes », selon un rapport publié jeudi par l’UNICEF.

Agence France-Presse

Avant la pandémie, près de 60 % des enfants d’Asie du Sud ne savaient pas lire ou comprendre un texte basique « à l’âge de 10 ans », souligne l’agence des Nations unies pour l’enfance, ajoutant que la fermeture prolongée des écoles depuis le début de la pandémie « a aggravé une situation déjà précaire ».

« Les filles, les enfants issus des ménages les plus défavorisés et les enfants handicapés ont été confrontés aux plus grandes difficultés pour ce qui est de l’apprentissage à distance », relève encore l’agence.

En Inde, 80 % des jeunes de 14 à 18 ans interrogés disent avoir moins appris que lorsqu’ils étaient physiquement en classe, selon le rapport. Et 42 % des enfants de 6 à 13 ans interrogés déclarent ne pas avoir eu accès à l’apprentissage à distance.

Deepu Singh, un agriculteur de l’État du Jharkhand (est), espère pour ses enfants la réouverture prochaine des établissements scolaires. « Leur avenir est en jeu. Je veux qu’ils aillent à l’école », a-t-il confié à l’AFP.

Ses deux jeunes enfants ne sont pas allés en classe depuis sa fermeture l’an dernier et n’ont aucun accès à internet. L’anglais est la matière préférée de son fils, mais lui ne maîtrise pas cette langue.

« Je ne peux pas l’aider », regrette-t-il. « Je dois mettre de la nourriture sur la table. Je ne peux pas m’offrir un téléphone portable ».

Au Pakistan, 23 % des jeunes enfants n’ont accès à aucun appareil électronique pour bénéficier d’un apprentissage à distance, selon le rapport, qui précise cependant que lorsque de tels équipements sont à leur portée, seuls 24 % peuvent s’en servir.

Au Sri Lanka, 69 % des parents d’élèves du primaire interrogés ont constaté que leurs enfants apprenaient « moins » voire « beaucoup moins ».

« Même lorsqu’une famille a accès à la technologie, les enfants ne sont pas toujours en mesure d’y accéder », a fait valoir George Laryea-Adjei, directeur régional de l’UNICEF, dans un communiqué, « par conséquent, les enfants ont subi d’énormes retards dans leur parcours d’apprentissage ».

L’agence des Nations unies exhorte les enseignants à évaluer le niveau d’apprentissage de leurs élèves et à veiller à combler leur retard en instaurant une période de « rattrapage de l’apprentissage ».

Elle appelle aussi les gouvernements à vacciner les enseignants en priorité et à les former pour qu’ils puissent être en contact avec les enfants qui n’ont pas d’accès à la technologie.

Rajani KC, enseignant au Népal, estime que les méthodes alternatives ne permettent malgré tout pas d’assurer un apprentissage efficace. « Nous sommes dans une situation dangereuse », a-t-il dit à l’AFP, « si la pandémie continue et que le secteur universitaire perd encore des années, de quel genre de ressources humaines le pays bénéficiera-t-il à l’avenir ? ».