(New Delhi) L’Inde a vacciné contre la COVID-19 dix millions de personnes en un seul jour, un chiffre record, ont annoncé samedi les autorités de ce géant asiatique qui tente de faire face à une nouvelle vague annoncée de l’épidémie.

Agence France-Presse

Le premier ministre Narendra Modi a salué la « prouesse mémorable » réalisée vendredi par ce pays de 1,3 milliard d’habitants, le deuxième le plus peuplé du monde. « Félicitations à ceux qui se font vacciner et à ceux qui font de cette campagne de vaccination un succès », a-t-il réagi sur Twitter.

Le gouvernement indien, sous le feu des critiques après une brutale flambée de l’épidémie qui a fait plus de 200 000 morts en avril et mai, espère vacciner 1,1 milliard de personnes avant fin 2021, un objectif contrarié par les pénuries et les cafouillages administratifs. Depuis le lancement de la vaccination en janvier, seule 15 % de la population a reçu les deux doses de vaccin.

Malgré les avertissements des experts, presque toutes les restrictions de mouvements ont été levées et le nombre des cas de contamination a grimpé en flèche depuis la vague de juin dernier, saturant les infrastructures sanitaires.

Le nombre des nouvelles infections quotidiennes est à nouveau passé au-dessus du seuil des 40 000 pour atteindre 46 000 samedi.

L’Inde reste le deuxième pays le plus touché après les États-Unis, avec plus de 32 millions de cas confirmés et plus de 437 000 morts.