Fin de l’opération massive de dépistage à Wuhan

(Pékin) Les autorités de Wuhan ont annoncé dimanche la fin de la vaste opération de dépistage de la COVID-19 chez les 11 millions d’habitants de cette ville chinoise, organisée après une résurgence du nombre des cas, plus d’un an et demi après que le coronavirus y a fait son apparition.