PHOTO SINA SCHULDT, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le « Bayern », navire de guerre de 139 mètres de long, a levé l’ancre avec plus de 200 marins et soldats à son bord depuis le port de Wilhelmshaven pour une mission de six mois visant à renforcer la présence allemande dans la région aux côtés de ses alliés, notamment américains.