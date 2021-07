Des images diffusées par CCTV montrent des dizaines de secouristes en combinaison orange, coiffés de casques et affairés à côté d’une montagne de décombres.

Un hôtel s’effondre en Chine : au moins un mort et 10 disparus

(Pékin) Un mort et 10 disparus : c’est le bilan provisoire de l’effondrement lundi après-midi d’un hôtel dans la grande ville touristique de Suzhou, dans l’est de la Chine, selon les autorités.

Ludovic EHRET Agence France-Presse

« Les opérations de secours se poursuivent et une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame » qui s’est déroulé à 15 h 33 heure locale (3 h 33 HAE), a indiqué la mairie sur le réseau social Weibo.

Sept personnes ont été sorties vivantes des décombres de l’hôtel Siji Kaiyuan, mais trois sont dans un état jugé préoccupant, selon la même source.

L’établissement de moyenne gamme avait ouvert en 2018 et comprenait 54 chambres, ainsi qu’une salle de banquet, selon sa description sur le site chinois de réservations touristiques CTRIP.

On ignorait dans l’immédiat si tout l’hôtel s’est effondré, ou seulement une partie du ou des bâtiments.

Des images diffusées par la télévision publique CCTV montraient des dizaines de secouristes en combinaison orange, coiffés de casques et affairés à côté d’une pile de décombres.

Sur d’autres photos, on aperçoit des débris de verre constellant le sol autour des sauveteurs et des tuyaux dépassant de ce qui semble être des parties du bâtiment encore debout.

500 pompiers

Le ministère chinois de la Gestion des situations d’urgence a publié une vidéo montrant des secouristes en train de sortir des décombres, à l’aide d’une civière, un homme torse nu blessé à la jambe.

Du personnel médical en blouse blanche attendait le blessé, qui semblait conscient, au pied du monticule de débris.

Selon le ministère, plus de 500 pompiers ont été envoyés sur les lieux de la catastrophe pour assurer les opérations de secours.

D’autres vidéos publiées par des internautes sur les réseaux sociaux montraient des badauds en état de choc en train d’observer les opérations, certains filmant la scène avec leurs téléphones intelligents.

Suzhou, connue pour ses jardins classiques, est dotée d’un riche patrimoine historique et architectural qui attire de nombreux touristes.

Cette ville de plus de 12 millions d’habitants, dont les multiples canaux lui valent parfois le surnom de « Venise de l’est » est située à environ 80 km à l’ouest de Shanghai.

Nombreux précédents

Des effondrements d’immeubles surviennent régulièrement en Chine. La plupart des enquêtes qui sont ensuite menées mettent en lumière le non-respect des normes de construction.

En mars 2020, un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre l’épidémie de COVID-19 s’était écroulé dans la ville côtière de Quanzhou, tuant 29 personnes.

Les autorités avaient découvert lors de l’enquête que trois étages avaient été ajoutés illégalement à l’édifice, qui en comptait à l’origine quatre.

L’année précédente, l’effondrement d’un bâtiment commercial en cours de rénovation à Shanghai avait provoqué la mort d’une dizaine de personnes.

En 2016, au moins 20 personnes étaient mortes lorsque des bâtiments sommaires de plusieurs étages, où étaient hébergés des ouvriers, se sont effondrés dans la ville de Wenzhou.

Plus récemment, en mai cette année, le SEG Plaza, l’un des gratte-ciel les plus emblématiques de la métropole de Shenzhen, avait vacillé, provoquant des scènes de panique et conduisant à l’évacuation de l’immeuble.