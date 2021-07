(Dacca) Le propriétaire d’une usine d’alimentation du Bangladesh dont l’incendie a fait 52 morts a été arrêté samedi pour homicide, a annoncé la police, alors qu’on apprenait que l’usine employait également des enfants à partir de 11 ans.

Outre le propriétaire de la compagnie Hashem Food and Beverage, sept autres personnes ont été arrêtées, dont quatre de ses fils, après cet incendie qui aura duré plus de 24 heures et fait également une trentaine de blessés, a précisé la police.

Une enquête séparée aura lieu concernant l’emploi d’enfants dans cette usine de Rupganj, ville industrielle proche de Dacca, qui fabriquait notamment des bonbons, des nouilles et des jus de fruits, a-t-elle ajouté.

Selon le chef de la police locale, Jayedul Alam, l’entrée de l’usine était fermée à clé au moment de l’incendie, et de nombreux règlements de sécurité n’étaient pas respectés.

« C’est un meurtre délibéré », a-t-il déclaré à l’AFP.

Les services de secours ont trouvé 48 corps au troisième étage, dont la porte donnant sur l’escalier principal était fermée à clé, selon le porte-parole des pompiers.

Des produits chimiques hautement inflammables et des plastiques étaient également stockés dans le bâtiment.

La ministre du Travail Monnujan Sufian a par ailleurs indiqué qu’une enquête avait été lancée sur l’emploi d’enfants dans cette usine.

Elle a dit à l’AFP avoir parlé à l’hôpital à deux survivants de l’incendie âgés de 14 ans, et une femme a expliqué que son enfant de 11 ans, qui travaillait dans l’usine, était pour l’instant porté disparu.

Le Bangladesh avait promis des réformes sur les conditions de travail dans les usines, après le désastre de Rana Plaza en 2013, lorsqu’un site de neuf étages s’était écroulé, tuant plus de 1100 personnes.

Mais les incendies et autres accidents meurtriers n’ont pas cessé pour autant. En février 2019, 70 personnes sont mortes lors d’un incendie causé par des produits chimiques stockés illégalement dans des appartements.