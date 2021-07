Plus de 1000 nouvelles contaminations ont été recensées à Séoul et ses environs samedi, une zone où vit près de la moitié de la population nationale.

(Séoul) La Corée du Sud a fait état samedi de 1378 nouvelles contaminations au coronavirus, un record pour le troisième jour d’affilée dans un pays qui s’apprête à imposer à Séoul les restrictions les plus draconiennes que la capitale ait connues depuis le début de la pandémie.

Agence France-Presse

La Corée du Sud a longtemps été érigée en modèle de gestion de la pandémie, du fait de la discipline de la population qui a d’elle-même observé très scrupuleusement les consignes de distanciation sociale. Mais la vaccination ne progresse qu’à un rythme très lent en raison d’une pénurie de doses.

Plus de 1000 nouvelles contaminations ont été recensées à Séoul et ses environs, une zone où vit près de la moitié de la population nationale.

Des foyers d’infection ont récemment été découverts dans des écoles, des bureaux ou encore des centres commerciaux. C’est parmi les personnes âgées de 20 à 40 ans, qui ne sont pour la plupart pas encore éligibles à la vaccination, que l’on trouve le plus de nouveaux cas, selon les autorités sanitaires.

PHOTO LEE JIN-MAN, ASSOCIATED PRESS

Seuls 11 % environ de la population sud-coréenne (52 millions d’habitants) est complètement vaccinée, d’après les autorités.

De nouvelles restrictions doivent entrer en vigueur lundi pour deux semaines. Il sera interdit de se rassembler à plus de deux après 18 h et les écoles seront fermées, de même que les bars et les discothèques.

Cafés et restaurants ne pourront opérer au maximum de sa capacité et seule la vente à emporter sera autorisée après 22 h.