25 morts lors d’affrontements entre la junte et des opposants

(Rangoun) Vingt-cinq combattants et civils opposés à la junte ont été tués dans des affrontements dans le centre de la Birmanie avec l’armée, ont rapporté dimanche des villageois alors que de plus en plus d’habitants prennent les armes contre le régime après le putsch du 1er février.