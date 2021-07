Asie et Océanie

Philippines

Un volcan crache du gaz toxique non loin de Manille

(Manille) Un volcan situé à 50 km au sud de Manille crache depuis près d’une semaine un gaz toxique qui pourrait être dangereux pour plus de 300 000 personnes et a noyé la capitale et les régions alentour dans un smog grisâtre.