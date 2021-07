Asie et Océanie

Centième anniversaire du Parti communiste

Xi Jinping célèbre l’essor « irréversible » de la Chine

(Pékin) « Le peuple chinois s’est levé » et sa « renaissance » après plus d’un siècle de sous-développement et d’invasions est « irréversible » : le président Xi Jinping a usé de forts accents patriotiques jeudi lors du centenaire du Parti communiste.