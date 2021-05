Asie et Océanie

COVID-19

L’Inde avoisine les 20 millions de cas, l’oxygène manque toujours

(New Delhi) Le nombre de cas de COVID-19 en Inde depuis le début de la pandémie avoisinait les 20 millions lundi, alors que les hôpitaux saturés et à court d’oxygène peinaient toujours à sauver des malades, malgré l’aide des autorités et de l’étranger.