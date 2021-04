L’Inde voit son système de santé craquer sous le flot des malades, qui font face à un manque de lits d’hôpitaux, de réserves d’oxygène et de médicaments vitaux.

PHOTO CHANNI ANAND, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Les États-Unis ont annoncé mercredi l’envoi en urgence de plus de 100 millions de dollars d’équipements de lutte contre la COVID-19 en Inde, où la pandémie fait des ravages.

Agence France-Presse

Parmi ces fournitures aéroportées figurent près d’un million de tests rapides de dépistage, qui permettent de détecter une infection à la COVID-19 en 15 minutes.

Le premier avion militaire transportant ces matériels arrivera jeudi à New Delhi, a indiqué la Maison-Blanche.

Cette cargaison inclura également 100 000 masques de protection N95, destinés aux travailleurs indispensables, en première ligne de la pandémie.

D’autres vols planifiés par Washington suivront, qui permettront justement d’apporter du matériel d’oxygénothérapie et des fournitures permettant de produire plus de 20 millions de doses vaccinales.

L’explosion des cas en Inde est imputée notamment à un nouveau variant et à des rassemblements politiques et religieux de grande ampleur. Le nombre de morts du coronavirus y a dépassé les 200 000 mercredi, avec plus de 3000 décès signalés en 24 heures pour la première fois, selon les données officielles.