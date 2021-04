Nouveau record d’infections, aide de Washington et de l’Europe

(New Delhi) L’Inde a recensé dimanche près de 350 000 nouvelles contaminations au coronavirus sur 24 heures, un record mondial, et les autorités locales ont décidé de prolonger d’une semaine le confinement dans la capitale New Delhi.

Agence France-Presse

Le pays, qui compte 1,3 milliard d’habitants, est en proie à une effroyable poussée épidémique avec encore 349 691 nouveaux cas dimanche. L’Inde a parallèlement déploré 2767 nouveaux décès dus à la COVID-19, ce qui est un record national depuis le début de la pandémie.

« Nous avons décidé de prolonger d’une semaine le confinement », a annoncé le chef du gouvernement de Delhi Arvind Kejriwal. « Les ravages du coronavirus se poursuivent et il n’y a pas de répit », a-t-il dit.

La capitale, qui compte 20 millions d’habitants, est l’agglomération indienne la plus touchée par l’épidémie. Dimanche, un peu moins de 23 000 nouveaux cas de contaminations ont été enregistrés et 350 décès.

Un confinement d’une semaine y avait débuté le 19 avril pour tenter d’atténuer la pression sur les hôpitaux, confrontés à une grave pénurie d’oxygène.

New Delhi n’est pas la seule agglomération indienne actuellement soumise au confinement. Le Cachemire indien est devenu samedi la dernière région en date à annoncer un confinement pour le week-end.

Sur les sept derniers jours, l’Inde a enregistré plus de deux millions de nouveaux cas, soit une hausse de 58 % par rapport à la semaine précédente, selon des données compilées par l’AFP.

« Une tempête »

La crise met de nouveau en lumière la vétusté du système de santé indien, alors que la colère monte contre le manque de préparation présumé du gouvernement fédéral face à cette vague épidémique.

Le pays a administré près de 141 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 jusqu’à présent, mais les experts estiment qu’il faudrait accroître significativement ce nombre.

Dans son allocution mensuelle radiodiffusée, le premier ministre Narendra Modi a estimé que l’Inde était secouée par « une tempête » et a appelé les gens à se faire vacciner et à ne pas « se laisser influencer par quelque rumeur que ce soit sur les vaccins ».

Dimanche, Twitter a confirmé avoir supprimé, à la requête des autorités indiennes, des dizaines de tweets qui critiquaient l’exécutif dans la gestion de la crise sanitaire. Le réseau social américain avait déjà accédé à une telle demande en février concernant un mouvement de contestation des agriculteurs.

La faiblesse des ressources dans les hôpitaux, où des patients ont péri du fait des pénuries d’oxygène, était dénoncée par certains tweets émanant d’élus de l’opposition.

PHOTO AMIT DAVE, REUTERS Des employés remplissent des bouteilles d’oxygène dans une usine d’Ahmedabad.

« Quand nous recevons une requête qui est légalement recevable, nous l’examinons au prisme des règles de Twitter et des lois locales », a expliqué Twitter dans un communiqué.

Le gouvernement a intensifié les efforts pour l’approvisionnement d’oxygène, avec des trains et des vols spéciaux de l’étranger provenant notamment de Singapour ou d’Arabie saoudite.

Plus de 500 unités de production d’oxygène seront également installées dans des hôpitaux publics, a déclaré dimanche le ministère de la Santé. Les entreprises privées ont également annoncé leur contribution.

La Maison-Blanche a indiqué dimanche que les États-Unis allaient envoyer « immédiatement » des composants pour la production de vaccins ainsi que des équipements médicaux.

Plusieurs pays en Europe, dont le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont aussi promis leur aide.

Le Pakistan, ennemi traditionnel, a proposé des équipements et fournitures médicaux et son premier ministre Imran Khan a envoyé sur Twitter ses prières pour « un rapide rétablissement ». La pandémie frappe également ce pays voisin qui a rapporté dimanche 157 décès en 24 heures, le plus fort bilan depuis le début de la pandémie.

D’autres pays ont imposé des restrictions. La Thaïlande a interdit dimanche aux étrangers venant d’Inde d’entrer sur leur territoire.

Le Bangladesh, qui partage 4000 km de frontière avec l’Inde, a indiqué dimanche qu’il suspendait les liaisons terrestres avec son voisin pour deux semaines à compter de lundi.