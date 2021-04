Asie et Océanie

COVID-19

Record de contaminations et de décès en Inde

(New Delhi) L’Inde, deuxième pays le plus touché par la COVID-19 après les États-Unis, est confrontée à une crise sanitaire majeure avec plus de 2000 décès, près de 300 000 nouvelles contaminations en 24 heures et une pénurie de traitements et d’oxygène.