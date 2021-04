Asie et Océanie

La Presse en Inde

Reconfinement et nouvel exode à Bombay

(Bombay) Après un cri de victoire prématuré sur la COVID-19 en début d’année, l’Inde est frappée depuis la fin mars par une seconde vague pandémique plus dure, plus rapide et vraisemblablement plus mortelle que la première. À Bombay (Mumbai), la capitale économique du pays et l’un des épicentres de cette seconde vague, les hôpitaux connaissent des pénuries de lits, de respirateurs et d’oxygène. Les plus vulnérables de la société craignent quant à eux autant les conséquences du virus que celles des mesures sanitaires.