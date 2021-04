Asie et Océanie

COVID-19

L’Inde s’embrase

Plus de 125 000 personnes ont été infectées à la COVID-19 en 24 heures en Inde, nouveau record pour le deuxième pays parmi les plus populeux du globe, ont annoncé mercredi les autorités indiennes. Une hausse soudaine qui inquiète les experts et pourrait favoriser l’apparition de nouveaux variants.