Asie et Océanie

Les Philippines exigent qu’une milice maritime chinoise quitte six îles de son territoire

(Manille) Le gouvernement des Philippines affirme que plus de 250 bateaux chinois croisent ou sont ancrés près de six îles et récifs revendiqués par Manille, en mer de Chine méridionale. Les autorités philippines affirment que plusieurs de ces anciens bateaux de pêche sont maintenant opérés par des milices maritimes sous autorité militaire chinoise et ont exigé leur départ immédiat.