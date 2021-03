Des arrestations massives lors de manifestations en Birmanie

La police a tiré des gaz lacrymogènes, utilisé des canons à eau et des coups de feu ont été signalés dimanche dans la plus grande ville de la Birmanie, lors d’une autre manifestation anti-coup d’État alors que des dizaines d’étudiants et d’autres manifestants ont été emmenés dans des camions de la police.