La Corée du Nord a dérobé 300 millions de dollars de cryptomonnaies, selon l'ONU

(Séoul) La Corée du Nord a dérobé au cours des derniers mois plus de 300 millions de dollars de cryptomonnaies via des attaques informatiques destinées à financer ses programmes nucléaires et balistiques interdits, selon un rapport confidentiel de l’ONU.