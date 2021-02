L’épicentre du séisme a été localisé à environ 400 kilomètres au sud-est de l’archipel des îles Loyauté, et à environ 430 kilomètres du Vanuatu, a indiqué l’Institut de géophysique américain (USGS).

Alerte au tsunami en Nouvelle-Zélande et Australie

(Nouméa) La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont déclenché une alerte au tsunami après le violent séisme de magnitude 7,7 qui s’est produit mercredi dans le Pacifique, mais pas la France pour l’instant, le séisme ayant été « très peu ressenti » sur les îles Loyauté et en Nouvelle-Calédonie.

Agence France-Presse

L’épicentre du séisme a été localisé à environ 400 kilomètres au sud-est de l’archipel des îles Loyauté, et à environ 430 kilomètres du Vanuatu, a indiqué l’Institut de géophysique américain (USGS).

Le tremblement de terre a aussitôt déclenché une alerte au tsunami de la part du Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique.

« Des vagues dangereuses provoquées par ce séisme sont possibles dans les trois prochaines heures », a-t-il prévenu, précisant que des vagues de 30 centimètres et un mètre pourraient atteindre certaines côtes de Fiji, Nouvelle-Zélande et Vanuatu.

Peu après, les autorités australiennes et néo-zélandaises lui ont emboîté le pas.

« Le tsunami est confirmé », a twitté le service australien de météorologie, alertant des dangers pour l’île Lord Howe, située à près de 550 kilomètres à l’est de l’Australie.

Pour sa part, l’agence néo-zélandaise de gestion des situations d’urgence a également lancé un avertissement à la population pour les côtes septentrionales de l’Ile du Nord.

« Nous nous attendons à ce que les régions côtières de Nouvelle-Zélande soient exposées à des courants inhabituellement forts et à une montée des eaux imprévisible », a-t-il indiqué.

« Les personnes se trouvant en mer ou sur la côte doivent regagner l’intérieur des terres, s’éloigner des plages, du littoral, des ports et des estuaires », a-t-elle ajouté.

Les autorités françaises, en revanche, n’ont pas déclenché d’alerte pour l’instant. « La vague attendue pourrait ne pas dépasser 30 centimètres », a expliqué à l’AFP une source du ministère des outre-mer.

« Mais nous suivons les évolutions de la situation avec attention au cas où cela serait amené à changer », a-t-elle ajouté.

Selon cette source, le tremblement de terre « a été très peu ressenti en Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté. Aucun dégât matériel n’a été signalé pour l’instant », a-t-elle précisé.

L’USGS a dans un premier temps rapporté une magnitude de 7,9, qu’il a ensuite révisée à 7,5 puis 7,7.

La Nouvelle-Calédonie est située au sud-ouest de l’océan Pacifique, à environ 1500 km à l’est de l’Australie.

La région englobant la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu voisin fait partie de la Ceinture de feu du Pacifique, l’une des zones d’activité sismique les plus intenses de la planète.

La plaque australienne portant la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté plonge sous l’arc du Vanuatu en créant la fosse du Vanuatu.

En septembre 2018, un séisme de magnitude 7,5 a provoqué un tsunami qui a déferlé sur l’île indonésienne de Célèbes.

Cette catastrophe a fait plus de 4300 morts et disparus et au moins 170 000 déplacés.

Un autre séisme dévastateur de magnitude 9,1 a frappé au large des côtes de Sumatra en 2004, entraînant un tsunami qui a tué 220 000 personnes dans la région, dont environ 170 000 en Indonésie.