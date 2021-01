Une explosion s’est produite le 10 janvier à Qixia, dans une mine d’or de la province du Shandong (est), prenant au piège 22 personnes à plus de 600 mètres de l’entrée du puits.

(Pékin) Des mineurs coincés sous terre depuis une semaine en Chine ont pu transmettre aux sauveteurs un poignant message manuscrit, dans lequel ils expliquent être exténués et avoir besoin de médicaments, ont indiqué lundi les autorités.

Agence France-Presse

La déflagration avait gravement endommagé l’échelle donnant accès au fond de la mine ainsi que les câbles de communication. Les sauveteurs avaient toutefois réussi à percer un conduit et entendu ce weekend des coups, synonymes de signes de vie.

Grâce à un câble envoyé par les secouristes, les mineurs ont pu faire remonter à la surface un message manuscrit. Son auteur indique qu’au moins 12 travailleurs sont encore vivants, ont indiqué lundi les autorités locales.

« On est tous épuisés. On a un besoin urgent de médicaments pour les maux d’estomac, d’antidouleurs, d’adhésif médical et d’anti-inflammatoires. Trois personnes souffrent aussi d’hypertension », indique la note rédigée sur une page arrachée d’un cahier.

L’auteur du message écrit par ailleurs qu’une grande quantité d’eau entoure les mineurs, dont quatre sont blessés.

« On ne connaît pas la situation des 10 autres personnes » coincées sous terre, souligne-t-il. « Tant que les secours se poursuivent, on continuera à garder espoir. Merci ! »

La télévision publique CCTV a diffusé des images des sauveteurs faisant descendre par un conduit un câble métallique sur lequel est accrochée de la nourriture, avant de le remonter avec le message des mineurs.

L’espoir d’un sauvetage miraculeux alimente les discussions sur l’internet chinois.

Le mot-dièse « #Accident de la mine d’or de Qixia » comptabilisait lundi après-midi 140 millions de vues sur le réseau social Weibo – équivalent en Chine de Twitter.

« J’ai vu le message des mineurs ce matin quand je regardais les infos et ça m’a fait pleurer », a indiqué un utilisateur.

« Cette note manuscrite, c’est tellement fort. Elle mérite d’être exposée un jour dans un musée. J’espère que les opérations se passeront bien ! », soulignait un autre.

Chapeaux en fourrure

Les sauveteurs sont en train de forer plusieurs tunnels avec pour objectif de ramener les mineurs en sécurité à la surface, a indiqué CCTV.

Certains secouristes portaient des chapeaux en fourrure pour se protéger du froid, d’autres étaient recouverts de saleté en raison des opérations de sauvetage, selon les images de la télévision publique.

Deux responsables de la mine ont déjà été licenciés suite à l’explosion.

Les accidents dans les mines sont courants en Chine, où le secteur présente un mauvais bilan en termes de sécurité et où les règlementations ne sont parfois pas appliquées.

En décembre, 23 mineurs avaient perdu la vie dans une mine de charbon à Chongqing, dans le sud-ouest du pays.