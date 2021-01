« Nous déployons nos équipes et nos bateaux sur le site probable où (l’avion) est tombé », a quant à lui déclaré à des journalistes Bambang Suryo Aji, un responsable des services de secours.

(Jakarta) Les autorités indonésiennes craignent une probable chute en mer de Java d’un Boeing 737-500 transportant 62 personnes de la compagnie Sriwijawa Air, qui a disparu des radars quelques minutes après son décollage de la capitale Jakarta samedi.

« Un appareil de Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak », sur la partie indonésienne de l’île de Bornéo, « a perdu le contact » avec les contrôleurs aériens peu après 14 h 40 heure locale, a annoncé le porte-parole du ministère des Transports Adita Irawati à l’AFP.

« Nous déployons nos équipes et nos bateaux sur le site probable où (l’avion) est tombé », a quant à lui déclaré à des journalistes Bambang Suryo Aji, un responsable des services de secours.

Le lieu de l’accident présumé du Boeing se situe près d’îles touristiques, juste au large de Jakarta.

Cinquante passagers, dont dix enfants, et les douze membres de l’équipage se trouvaient à bord, a précisé devant la presse le ministre des Transports Budi Karya Sumadi.

PHOTO LOUIS ANDERSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Des proches de personnes voyageant à bord du vol de Sriwijawa Air en attente de nouvelles à l’aéroport Supadio de Pontianak, sur l’île de Bornéo, le 9 janvier.

« J’ai quatre membres de ma famille dans l’avion — ma femme et mes trois enfants — », a raconté en larmes Yaman Zai qui les attendait à l’aéroport de Pontianak.

« Ma femme m’a envoyé une photo du bébé aujourd’hui… Comment mon cœur pourrait-il ne pas être en morceaux ? »

IMAGE TIRÉE DU SITE FLIGHTRADAR24.COM VIA AP Cette image du site Flightradar24.com montre la trajectoire de vol de l’appareil de Sriwijaya Air avant qu’il ne disparaisse du radar.

Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part adressé samedi ses « sincères condoléances ».

L’appareil parti de l’aéroport international de Jakarta Soekarno-Hata met normalement 90 minutes pour y arriver, mais il a disparu des radars très peu de temps après le décollage au-dessus la mer de Java.

PHOTO @HUMASJAKFIRE VIA REUTERS Un membre de l’équipe de sauvetage tient des débris trouvés en mer.

Les autorités et la compagnie aérienne à bas prix n’ont pas donné d’indications immédiates sur la raison de sa chute soudaine.

Le ministre des Transports Budi Karya Sumadi a toutefois déclaré que l’appareil semblait dévier de sa trajectoire prévue juste avant de disparaître.

Sriwijawa Air, qui possède environ 19 Boeing assurant des liaisons avec des destinations en Indonésie et dans le reste de l’Asie du Sud-Est, a seulement déclaré qu’elle enquêtait.

« Moins de quatre minutes »

Selon les données du site internet FlightRadar24, l’appareil a atteint une altitude de près de 11 000 pieds (3350 mètres) avant de chuter à 250 pieds. Il a alors perdu le contact avec la tour de contrôle.

L’avion du « vol Sriwijaya Air flight SJ182 a perdu plus de 10 000 pieds en moins de quatre minutes après son départ de Jakarta », a précisé le site aéronautique sur son fil Twitter officiel.

Des pêcheurs interrogés sur la chaîne de télévision Kompas ont dit avoir trouvé des débris dans la zone des 1000 îles, au large de la capitale, mais il n’y a eu aucune information officielle sur leur origine.

En octobre 2018, 189 personnes sont mortes dans l’écrasement d’un Boeing 737 MAX qui s’est abîmé dans la mer de Java quelque douze minutes après son décollage.

Cet accident et un autre impliquant le même modèle d’avion en Éthiopie ont été attribués à des défauts techniques et le constructeur aéronautique américain s’est vu infliger cette semaine d’une amende de 2,5 milliards de dollars pour avoir induit les autorités en erreur au cours du processus d’approbation de cet appareil.

Le secteur du transport aérien en Indonésie a régulièrement connu des catastrophes ces dernières années et plusieurs compagnies aériennes de ce pays ont été interdites en Europe et aux États-Unis dans le passé.

En 2014, un avion de la compagnie AirAsia reliant la ville indonésienne de Surabaya à Singapour s’est écrasé avec 162 passagers à son bord. Les enquêteurs ont conclu à des erreurs humaines et à des problèmes matériels.

Un an plus tard, plus de 140 personnes, dont des personnes au sol, ont été tuées lorsqu’un avion militaire s’est écrasé peu après son décollage à Medan, ville située dans le nord de l’île de Sumatra.