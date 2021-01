(Séoul) Les États-Unis sont le « plus grand ennemi » de la Corée du Nord, a déclaré son dirigeant Kim Jong-un, cité samedi par l’agence officielle KCNA.

Agence France-Presse

Pyongyang « devrait se concentrer et se développer en vue de subvertir les États-Unis, le plus grand obstacle à notre révolution et notre plus grand ennemi », a-t-il déclaré lors d’une réunion du parti au pouvoir selon l’agence, reçue à Séoul.