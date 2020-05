«Un bulldozer»: le cyclone Amphan déferle sur le nord-est de l’Inde et le Bangladesh

(Khulna) Le cyclone Amphan, le plus puissant depuis des dizaines d’années dans le golfe du Bengale, a touché terre mercredi dans le Nord-Est de l’Inde et au Bangladesh, accompagné de pluies torrentielles et de rafales jusqu’à 185 km/h sur une région où trois millions de personnes ont été évacuées et neuf ont déjà péri.