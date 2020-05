L’Inde et le Bangladesh se confinent face au cyclone Amphan

(Khulna) Le cyclone Amphan, le plus puissant depuis le début du siècle dans le golfe du Bengale, se trouvait mercredi après-midi à portée des côtes de l’Inde et du Bangladesh, qui ont évacué plus de trois millions de personnes et redoutent des dégâts considérables.