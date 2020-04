Le drapeau national sera mis en berne dans tout le pays et dans les ambassades et consulats à l’étranger, a indiqué vendredi le gouvernement chinois dans un communiqué.

PHOTO NG HAN GUAN, ASSOCIATED PRESS

(Pékin) La Chine organisera samedi un moment de recueillement national de trois minutes à la mémoire des personnes décédées des suites de l’épidémie de COVID-19, a annoncé le gouvernement.

Agence France-Presse

À 10 h locales (22 h vendredi, HE), l’ensemble du pays se figera, tandis que les sirènes et klaxons des voitures, trains et bateaux retentiront en hommage aux victimes.

Le drapeau national sera mis en berne dans tout le pays et dans les ambassades et consulats à l’étranger, a indiqué vendredi le gouvernement dans un communiqué.

La Chine, peuplée de 1,4 milliard d’habitants, suspendra également samedi toutes les activités publiques de divertissement et de loisir sur son territoire.

Ce moment de recueillement national sera également organisé à la mémoire des 14 personnes qualifiées jeudi par la Chine de « martyrs » de l’épidémie.

Parmi eux figure le docteur Li Wenliang, décédé de la COVID-19. Cet ophtalmologue de 34 ans avait été accusé par la police de diffuser des « rumeurs » après avoir alerté des confrères de la propagation d’un virus semblable au SRAS.

Sa mort début février avait provoqué un tollé dans l’opinion et une fronde d’une rare ampleur contre le pouvoir. Le gouvernement a depuis réhabilité l’honneur du médecin et tenté d’apaiser le ressentiment populaire.

L’épidémie de COVID-19 a débuté en décembre dans la province chinoise du Hubei (centre). Depuis, plus de 81 000 personnes ont été officiellement contaminées dans le pays, dont 3322 mortellement.