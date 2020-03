(Manille) Un petit avion privé affrété pour une évacuation médicale a pris feu dimanche au décollage à Manille, provoquant la mort des huit personnes qui se trouvaient à son bord, a-t-on appris auprès des autorités aéroportuaires.

Agence France-Presse

L’avion de type Westwind devait se rendre au Japon, avec à bord six membres d’équipage philippins et deux passagers, un Américain et un Canadien.

Les pompiers de l’aéroport sont intervenus, mais l’avion, sur la piste de décollage, était déjà la proie des flammes.

PHOTO JHUN GIL SIRIBAN AGUHOB, JHUN GIL S. AGUHOB VIA REUTERS

« Malheureusement, il n’y a pas eu de survivants », a déclaré le responsable de l’aéroport de Manille, Ed Monreal, au cours d’une conférence de presse.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie.

Le trafic aérien commercial au départ de Manille est suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.