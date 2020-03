PHOTO CHINA DAILY VIA REUTERS

(Genève) L’exemple de Wuhan, épicentre de l’épidémie du coronavirus en Chine où aucun nouveau cas d’origine locale n’a été enregistré depuis jeudi, est un « espoir » pour le monde, a estimé vendredi le directeur général de l’OMS.

Agence France-Presse

« Hier, Wuhan n’a déclaré aucun nouveau cas pour la première fois depuis l’émergence de l’épidémie », s’est félicité Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse en ligne depuis Genève.

« Wuhan donne de l’espoir au reste du monde en montrant que même la situation la plus grave est réversible », a-t-il ajouté.

PHOTO DENIS BALIBOUSE, ARCHIVES REUTERS Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Pour le deuxième jour consécutif, la Chine n’a rapporté vendredi aucune nouvelle contamination d’origine locale, même si le nombre de cas importés a atteint un record (39).

L’Italie paye le plus lourd tribut et devance désormais la Chine (80 976 cas, dont 3248 morts), avec 47 021 cas et 4032 morts.

Au total, la pandémie a fait au moins 11 015 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles vendredi vers 17 h GMT (13 h HE).

Plus de 250 000 cas d’infection ont été détectés dans le monde.

« Évidemment, nous devons être prudents. La situation peut de nouveau s’inverser. Mais l’expérience de villes et de pays qui ont fait reculer le coronavirus donne de l’espoir et du courage au reste du monde », a relevé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il a également indiqué qu’afin de pallier la pénurie d’équipements de protection pour les personnels soignants (masques, gants), l’OMS avait identifié « des producteurs en Chine qui ont accepté d’en fournir ».

Il a à cet égard remercié le milliardaire chinois Jack Ma pour leur « contribution à fournir des équipements essentiels aux pays qui en ont besoin ». Fondateur du géant de la distribution Alibaba, Jack Ma a déjà fait don de 500 000 kits de test et d’un million de masques aux États-Unis.

Jeunes : « pas invincibles »

Si la maladie COVID-19 est particulièrement dangereuse pour les personnes âgées ou souffrant déjà de pathologies graves, le chef de l’OMS a prévenu les jeunes qu’ils n’étaient « pas invincibles », les appelant également à limiter leur vie sociale pour préserver les plus fragiles.

« Aujourd’hui j’ai un message pour les jeunes : vous n’êtes pas invincibles. Ce virus peut vous conduire à l’hôpital pendant des semaines - et même vous tuer », a-t-il lancé.

« Même si vous ne tombez pas malade, les choix que vous faites dans vos déplacements peuvent être une question de vie ou de mort pour quelqu’un d’autre », a-t-il ajouté.

L’OMS a par ailleurs fait savoir qu’elle privilégiait désormais l’expression « distanciation physique » à celle de « distanciation sociale » pour mieux décrire la nécessité de maintenir un espace entre les personnes pour contenir la propagation du virus.

Ce changement sémantique est destiné, selon l’organisation, à mettre en lumière le fait que confinement physique ne signifie pas isolement social, rappelant qu’il était important de préserver une bonne santé psychique pendant la crise.

« Nous pouvons rester connectés de maintes façons sans nous trouver physiquement dans le même espace », a avancé Maria Van Kerkhove, une des responsables de la réponse de l’OMS à la COVID-19.

Enfin l’OMS a ouvert un numéro sur la messagerie WhatsApp pour garantir une « information fiable » sur la pandémie. Il suffit d’envoyer « hi » au +41 798 931 892. Le service sera disponible en anglais, puis dans d’autres langues la semaine prochaine.