Afghanistan : la trêve partielle tient, vers un traité de paix demain

(Kaboul) La trêve partielle entre les talibans et les troupes américaines et afghanes a encore été respectée vendredi, pour son septième jour, seules quelques attaques mineures ayant été signalées à la veille de la signature à Doha d’un accord entre Washington et les insurgés.