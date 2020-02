PHOTO PHILIPPE LOPEZ, AFP

L’éditeur et libraire Gui Minhai, qui habitait Hong Kong et a la double citoyenneté chinoise et suédoise, avait déjà été détenu en Chine entre 2015 et 2017, avant de disparaître à nouveau en février 2018. Son cas empoisonne les relations entre la Suède et la Chine. Un tribunal chinois l’a condamné hier à 10 ans de prison pour avoir transmis des renseignements à l’étranger. Ci-haut, sa photo lors d’une manifestation le 19 janvier à Hong Kong.