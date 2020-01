Inde: quatre hommes seront pendus pour le viol et le meurtre d’une étudiante

(New Delhi) Un tribunal indien a ordonné mardi l’exécution par pendaison le 22 janvier de quatre hommes condamnés pour le viol et le meurtre d’une étudiante dans un bus de New Delhi en 2012, qui avait à l’époque suscité l’indignation dans le pays et au-delà.