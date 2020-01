Des pompiers luttent contre le vent dans le but de sécuriser les maisons voisines des incendies de brousse près de Nowra, dans l'État de la Nouvelle-Galles-du-Sud, le 31 décembre.

(Eden) Des personnalités comme la joueuse de tennis Ashleigh Barty, Nicole Kidman et P!nk, se mobilisaient dimanche en lançant des collectes de fonds ou sous forme de dons, pour les pompiers et les victimes des incendies qui ravagent l’Australie et ont fait au total 24 morts.

Holly ROBERTSON avec Glenda KWEK à Sydney

Agence France-Presse

Au lendemain d’une journée d’incendies particulièrement violente, dimanche a offert un répit avec des températures moins élevées et des pluies dans certaines zones des États de Victoria et de Nouvelle-Galles-du-Sud (sud-est).

Mais les villes balnéaires de la côte Est étaient plongées dans l’obscurité, les cendres pleuvaient sur des villages tandis que les grandes villes suffoquaient dans une fumée étouffante.

La capitale Canberra a été placée dimanche en tête des villes les plus polluées au monde, devant Delhi et Kaboul, en raison des fumées émanant des brasiers proches, par Air Visual, site indépendant mesurant la qualité de l’air.

Des personnalités s’engagent et ont recueilli des millions de dollars pour soutenir les pompiers et les communautés touchées par ces incendies ravageurs.

Une cagnotte lancée par la comédienne Celeste Barber sur Facebook pour aider les pompiers a collecté en 48 heures 25 millions de dollars australiens (22,5 millions de dollars canadiens) de dons venus du monde entier.

La numéro 1 mondiale du tennis, l’Australienne Ashleigh Barty, tenante du titre à Roland-Garros, a annoncé qu’elle ferait don à la Croix-Rouge de ses gains du tournoi de Brisbane pour aider les victimes des incendies. Ses gains peuvent potentiellement atteindre 250 000 dollars.

PHOTO SAEED KHAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Ashleigh Barty

Cagnotte

La chanteuse américaine P!nk s’était engagée samedi dans un tweet à donner 500 000 dollars américains, un montant égal à celui promis par l’actrice australienne Nicole Kidman. « Le soutien, les pensées et les prières de notre famille accompagnent tous ceux qui sont touchés par les incendies partout en Australie », a écrit l’actrice d’Australia et Eyes Wide Shut sur Instagram.

PHOTO LISA O'CONNOR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Nicole Kidman

Le président Emmanuel Macron a annoncé avoir proposé dimanche « une aide opérationnelle immédiate » de la France à l’Australie afin de « lutter contre les feux, protéger la population et préserver la biodiversité ».

Samedi, des centaines de propriétés ont été détruites et un homme est mort alors qu’il essayait de sauver la maison d’un ami, au cours d’une des pires journées depuis le début des incendies en septembre.

Près de 200 incendies continuent de brûler dimanche, souvent hors de contrôle, mais peu d’entre eux ont déclenché des avertissements d’urgence, tandis que les températures baissent.

Des millions d’Australiens ont été touchés dans le sud-est, la partie la plus peuplée de l’île-continent, par cette catastrophe que les autorités ne parviennent pas à contenir depuis plusieurs mois. Elle a déjà détruit une superficie équivalente à deux fois la Belgique et causé 24 morts, dont trois soldats du feu.

Les incendies sont courants en Australie au printemps et en été. Mais ils ont été cette saison particulièrement précoces et virulents, en raison notamment de conditions encore plus propices aux feux du fait du réchauffement climatique.