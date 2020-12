Le Bangladesh transfère des réfugiés rohingya vers une île isolée

(Cox's Bazar) Le Bangladesh a commencé jeudi le transfert controversé de plus d’un millier de réfugiés rohingya vers l’île de Bhasan Char, une formation sédimentaire régulièrement battue par les cyclones et soumise aux inondations, que les Nations unies et les groupes de défense des droits humains jugent dangereuse.