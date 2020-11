Cachemire

Au moins 13 morts dans de violents affrontements indo-pakistanais

(Srinagar) Les forces indiennes et pakistanaises se sont livrées vendredi à leur plus grosse bataille d’artillerie depuis plusieurs mois sur leur frontière contestée au Cachemire, faisant au moins treize morts et des dizaines de blessés, a-t-on appris auprès de responsables des deux pays.