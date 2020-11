Philippines

Le typhon Goni force l’évacuation de plus de 300 000 habitants

(Manille) Le super-typhon Goni, le plus puissant de cette année, s’est abattu dimanche aux Philippines où les autorités font état de conditions « catastrophiques », après avoir évacué plus de 300 000 habitants en prévision d’inondations et de vents « destructeurs ».